Это совместная спецоперация ГУР и ВМС – медиа о новых взрывах в Севастополе

https://racurs.ua/n187363-eto-sovmestnaya-specoperaciya-gur-i-vms-media-o-novyh-vzryvah-v-sevastopole.html

Ракурс

У Севастополі увечері 17 вересня з різних районів міста повідомляють про «вибухи».

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Їх було чути в Балаклаві, на Північній стороні, в районі парку Перемоги (бухта Камишова), а також з боку мису Фіолент, починаючи приблизно з 20.15. Як заявляють окупанти, російські ППО знищили два «БПЛА над південно-західною частиною Криму»

Джерела Суспільного у розвідці повідомили, що вибухи в Севастополі — це спільна спецоперація ГУР і ВМС.

Вибухи почалися приблизно о 20.15. Було три гучних вибухи та декілька тихих. Знайомий написав, що вибухи були на півдні міста в стороні мису Фіолент, — сказав місцевий мешканець «Суспільному».

На мисі Фіолент, де ймовірно, лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.