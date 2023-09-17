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Це спільна спецоперація ГУР і ВМС - медіа про нові вибухи в Севастополі

Це спільна спецоперація ГУР і ВМС — медіа про нові вибухи в Севастополі

17 вер 2023, 21:49
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У Севастополі увечері 17 вересня з різних районів міста повідомляють про «вибухи».


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Їх було чути в Балаклаві, на Північній стороні, в районі парку Перемоги (бухта Камишова), а також з боку мису Фіолент, починаючи приблизно з 20.15. Як заявляють окупанти, російські ППО знищили два «БПЛА над південно-західною частиною Криму»

Джерела Суспільного у розвідці повідомили, що вибухи в Севастополі — це спільна спецоперація ГУР і ВМС.

Вибухи почалися приблизно о 20.15. Було три гучних вибухи та декілька тихих. Знайомий написав, що вибухи були на півдні міста в стороні мису Фіолент, — сказав місцевий мешканець «Суспільному».

На мисі Фіолент, де ймовірно, лунали вибухи, базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там розташована радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами.

Джерело: Ракурс


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