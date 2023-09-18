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Ракурс
Рашисты в ночь на 18 сентября совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Слово и Дело»

Рашисты атаковали юг Украины несколькими волнами дронов, есть попадание

18 сен 2023, 09:39
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Рашисти в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували південні регіони України кількома хвилями ударних дронів.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.

Зазначається, що сили ППО в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України збили загалом 18 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-136/131»:

  • 11 — над Одещиною;
  • п’ять над Миколаївщиною;
  • два над Кіровоградщиною.

Зафіксовані такі наслідки:

  • влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Подунав’ї. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило;
  • уламки збитого БПЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Источник: Ракурс


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