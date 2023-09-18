Рашисты атаковали юг Украины несколькими волнами дронов, есть попадание

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Рашисти в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували південні регіони України кількома хвилями ударних дронів.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.
Зазначається, що сили ППО в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України збили загалом 18 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-136/131»:
- 11 — над Одещиною;
- п’ять над Миколаївщиною;
- два над Кіровоградщиною.
Зафіксовані такі наслідки:
- влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Подунав’ї. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило;
- уламки збитого БПЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
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