Рашисты в ночь на 18 сентября совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Слово и Дело»

Рашисты атаковали юг Украины несколькими волнами дронов, есть попадание

https://racurs.ua/n187368-rashisty-atakovali-ug-ukrainy-neskolkimi-volnami-dronov-est-popadanie.html

18 сен 2023, 09:39 999

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