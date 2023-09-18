Рашисти в ніч на 18 вересня здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

Рашисти атакували південь України кількома хвилями дронів, є влучання

https://racurs.ua/ua/n187368-rashysty-atakuvaly-pivden-ukrayiny-kilkoma-hvylyamy-droniv-ie-vluchannya.html

18 вер 2023, 09:39 999

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