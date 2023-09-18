Рашисти атакували південь України кількома хвилями дронів, є влучання

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 18 вересня здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»
Рашисти атакували південь України кількома хвилями дронів, є влучанняhttps://racurs.ua/ua/n187368-rashysty-atakuvaly-pivden-ukrayiny-kilkoma-hvylyamy-droniv-ie-vluchannya.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували південні регіони України кількома хвилями ударних дронів.
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.
Зазначається, що сили ППО в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України збили загалом 18 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-136/131»:
- 11 — над Одещиною;
- п’ять над Миколаївщиною;
- два над Кіровоградщиною.
Зафіксовані такі наслідки:
- влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Подунав’ї. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило;
- уламки збитого БПЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...