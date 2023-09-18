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Рашисти в ніч на 18 вересня здійснили чергову комбіновану атаку проти України, фото: «Твоє місто»

17 крилатих ракет та 18 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 18 вересня (ІНФОГРАФІКА)

18 вер 2023, 09:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ — рф;
  • мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області:

  • було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55;
  • усі 17 ракет знищено у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Джерело: Ракурс


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