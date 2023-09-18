Рашисти в ніч на 18 вересня здійснили чергову комбіновану атаку проти України, фото: «Твоє місто»

https://racurs.ua/ua/n187367-17-krylatyh-raket-ta-18-shahediv-znyschyly-syly-ppo-v-nich-na-18-veresnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ — рф;

мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області: