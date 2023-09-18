Рашисти знову здійснили нічну атаку по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n187365-rashysty-vnochi-atakuvaly-ukrayinu-raketam-ta-dronamy-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, вкотре здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні — спочатку ворог застосував дрони-камікадзе, коті були спрямовані переважно у центральні та південні області. Згодом з бомбардувальників Ту-95мс були запущені крилаті ракети.

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Так, російські загарбники дронами вночі атакували Снігурівську громаду Миколаївської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вночі, 18 вересня, о 02.25 атаки БпЛА типу «Shahed-136/131» зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає, — зазначив він.

У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони знищили дві ворожі крилаті ракети. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ранок над областю збили 2 крилаті ракети. Дякую оборонцям за цілодобовий захист неба, — зазначив він.

Також вночі повідомлялося про потужні вибухи у Хмельницькій області, зокрема у Старокостянтинові. У Хмельницькій ОВА зазначають, що вибухи були результатом роботи протиповітряної оборони.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео роботи сил ППО цієї ночі. На ньому показано запуск із землі двох ракет протиповітряної оборони.