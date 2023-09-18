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Рашисты в ночь на 18 сентября совершили очередную комбинированную атаку против Украины, фото: «Твоє місто»

17 крылатых ракет и 18 «шахедов» уничтожили силы ПВО в ночь на 18 сентября (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2023, 09:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ — рф;
  • мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області:

  • було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55;
  • усі 17 ракет знищено у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Источник: Ракурс


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