Рашисты в ночь на 18 сентября совершили очередную комбинированную атаку против Украины, фото: «Твоє місто»

https://racurs.ua/n187367-17-krylatyh-raket-i-18-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-18-sentyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ — рф;

мис Чауда — тимчасово окупований Крим.

Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області: