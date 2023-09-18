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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 вересня, атакували Україну ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що «Шахеди» летіли з двох напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ — рф;
- мис Чауда — тимчасово окупований Крим.
Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.
Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області:
- було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55;
- усі 17 ракет знищено у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.
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