Беспрецедентное количество авиации использовали рашисты во время ночной атаки — Игнатhttps://racurs.ua/n187369-besprecedentnoe-kolichestvo-aviacii-ispolzovali-rashisty-vo-vremya-nochnoy-ataki-ignat.htmlРакурс
Російські загарбники під час повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 18 вересня, використали безпрецедентну кількість авіації.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».
Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів нетипово, саме в нічний час, знаходились у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які фактично атакували Україну разом з крилатими ракетами і «шахедами». Активність авіації була високою, — зазначив Ігнат.
Він наголосив, що Україні варто нарощувати не лише ударні БПЛА, а й протиповітряну оборону — зокрема потрібні літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російській авіації.
Це озброєння ефективне, воно працює. Тому збільшується серйозно в Україні виробництво безпілотників різних типів, — наголошує Ігнат.
Джерело: «Укрінформ»