Рашисти в ніч на 18 вересня здійснили повітряну атаку по Україні, фото: Focus.ua

https://racurs.ua/ua/n187369-bezprecedentnu-kilkist-aviaciyi-vykorystaly-rashysty-pid-chas-nichnoyi-ataky-ignat.html

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Російські загарбники під час повітряної атаки, здійсненої в ніч на сьогодні, 18 вересня, використали безпрецедентну кількість авіації.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів нетипово, саме в нічний час, знаходились у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які фактично атакували Україну разом з крилатими ракетами і «шахедами». Активність авіації була високою, — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україні варто нарощувати не лише ударні БПЛА, а й протиповітряну оборону — зокрема потрібні літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російській авіації.

Це озброєння ефективне, воно працює. Тому збільшується серйозно в Україні виробництво безпілотників різних типів, — наголошує Ігнат.

Джерело: «Укрінформ»