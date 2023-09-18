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Во время боя за Клищиевку, скриншот видео
Бои за Клищиевку глазами бойцов бригады «Лють» показала Нацполиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187377-boi-za-klischievku-glazami-boycov-brigady-lut-pokazala-nacpoliciya-video.htmlРакурс
Українські військові нещодавно звільнили село Кліщіївку Донецької області.
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Прес-служба Нацполіції сьогодні, 18 вересня, опублікувало відео, котре показує бої за село очима бійців бригади.
Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» була створена в межах «Гвардії наступу» на базі двох полків спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі» і батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1».
Вчора, 17 вересня, стало відомо, що ОШБр «Лють» разом із 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та з 5-ю окремою штурмовою бригадою остаточно звільнили село Кліщіївку на Бахмутському напрямку.
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