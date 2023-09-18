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В Донецке «прилет» в здание оккупационной администрации главаря «ДНР» Дениса Пушилина
В Донецке прилетело в резиденцию Пушилина (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n187381-v-donecke-priletelo-v-rezidenciu-pushilina-foto-video.htmlРакурс
Донецькі пабліки повідомляють про вибух в будівлі адміністрації самопроголошеної фейкової ДНР Дениса Пушиліна.
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Про те, що у центрі Донецька пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна, заявили й пропагандисти з «РИА Новости» та місцеві телеграм-канали.
Наразі інформації про постраждалих немає. На відео, які є в мережі, — наслідки удару. Офіційно це не коментували.
Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих нібито немає.
Окупанти заявляють, що був обстріл, але «ушкодження незначні», «постраждалих і загиблих немає".
Будівля розташована на бульварі Пушкіна у центральному Ворошилівському районі міста.
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