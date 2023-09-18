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Ракурс
У Донецьку «приліт» у будівлю окупаційної адміністрації ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна

У Донецьку прилетіло в резиденцію Пушиліна (ФОТО, ВІДЕО)

18 вер 2023, 15:40
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Донецькі пабліки повідомляють про вибух в будівлі адміністрації самопроголошеної фейкової ДНР Дениса Пушиліна.


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Про те, що у центрі Донецька пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна, заявили й пропагандисти з «РИА Новости» та місцеві телеграм-канали.

Наразі інформації про постраждалих немає. На відео, які є в мережі, — наслідки удару. Офіційно це не коментували.

Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих нібито немає.

Окупанти заявляють, що був обстріл, але «ушкодження незначні», «постраждалих і загиблих немає".

Будівля розташована на бульварі Пушкіна у центральному Ворошилівському районі міста.

Джерело: Ракурс


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