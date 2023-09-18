У Донецьку «приліт» у будівлю окупаційної адміністрації ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна

https://racurs.ua/ua/n187381-u-donecku-pryletio-v-rezydenciu-pushylina-foto-video.html

Ракурс

Донецькі пабліки повідомляють про вибух в будівлі адміністрації самопроголошеної фейкової ДНР Дениса Пушиліна.

.

Про те, що у центрі Донецька пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна, заявили й пропагандисти з «РИА Новости» та місцеві телеграм-канали.

Наразі інформації про постраждалих немає. На відео, які є в мережі, — наслідки удару. Офіційно це не коментували.

Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих нібито немає.

Окупанти заявляють, що був обстріл, але «ушкодження незначні», «постраждалих і загиблих немає".

Будівля розташована на бульварі Пушкіна у центральному Ворошилівському районі міста.