Ракурсhttps://racurs.ua/
Дорога из российских трупов - Третья штурмовая бригада показала одну из лесополос у освобожденной Андреевки
Дорога из российских трупов — Третья штурмовая бригада показала одну из лесополос у освобожденной Андреевки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187390-doroga-iz-rossiyskih-trupov-tretya-shturmovaya-brigada-pokazala-odnu-iz-lesopolos.htmlРакурс
Третя штурмова бригада показала одну з лісосмуг біля звільненої Андріївки.
.
Шлях до звільнення українських земель — це дорога з російських трупів, — так бійці прокоментували відео камери GoPro з Бахмутського напрямку від військових 3-ї роти 2-го штурмового батальйону.
Один з них йде по посадці і розглядає, що лишилося від розташування російських військових. Раз по раз він помічає трупи московитів.
Одна з лісосмуг біля звільненої Андріївки — це територія, яку відштурмували та взяли під контроль бійці Третьої штурмової бригади.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...