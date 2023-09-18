Дорога з російських трупів - Третя штурмова бригада показала одну з лісосмуг біля звільненої Андріївки

https://racurs.ua/ua/n187390-doroga-z-rosiyskyh-trupiv-tretya-shturmova-brygada-pokazala-odnu-z-lisosmug-bilya-zvilnenoyi.html

Ракурс

Третя штурмова бригада показала одну з лісосмуг біля звільненої Андріївки.

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Шлях до звільнення українських земель — це дорога з російських трупів, — так бійці прокоментували відео камери GoPro з Бахмутського напрямку від військових 3-ї роти 2-го штурмового батальйону.

Один з них йде по посадці і розглядає, що лишилося від розташування російських військових. Раз по раз він помічає трупи московитів.

Одна з лісосмуг біля звільненої Андріївки — це територія, яку відштурмували та взяли під контроль бійці Третьої штурмової бригади.