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Ракурс
Дорога з російських трупів - Третя штурмова бригада показала одну з лісосмуг біля звільненої Андріївки

Дорога з російських трупів — Третя штурмова бригада показала одну з лісосмуг біля звільненої Андріївки (ВІДЕО)

18 вер 2023, 18:37
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Третя штурмова бригада показала одну з лісосмуг біля звільненої Андріївки.


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Шлях до звільнення українських земель — це дорога з російських трупів, — так бійці прокоментували відео камери GoPro з Бахмутського напрямку від військових 3-ї роти 2-го штурмового батальйону.

Один з них йде по посадці і розглядає, що лишилося від розташування російських військових. Раз по раз він помічає трупи московитів.

Одна з лісосмуг біля звільненої Андріївки — це територія, яку відштурмували та взяли під контроль бійці Третьої штурмової бригади.

Джерело: Ракурс


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