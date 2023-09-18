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Ракурс
Появились фото последствий взрыва у здания администрации главаря фейковой ДНР Пушилина

Появились фото последствий взрыва у здания администрации главаря фейковой ДНР Пушилина

18 сен 2023, 19:08
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З’явилися фото наслідків вибуху біля будівлі адміністрації ватажка фейкової ДНР Дениса Пушиліна.


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Світлини опублікувало 18 вересня агентство Reuters.

Нагадаємо, по обіді понеділка у центрі Донецька пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна.

Згодом Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих нібито немає.

Источник: Ракурс


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