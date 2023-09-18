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Появились фото последствий взрыва у здания администрации главаря фейковой ДНР Пушилина
Появились фото последствий взрыва у здания администрации главаря фейковой ДНР Пушилинаhttps://racurs.ua/n187391-poyavilis-foto-posledstviy-vzryva-u-zdaniya-administracii-glavarya-feykovoy-dnr-pushilina.htmlРакурс
З’явилися фото наслідків вибуху біля будівлі адміністрації ватажка фейкової ДНР Дениса Пушиліна.
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Світлини опублікувало 18 вересня агентство Reuters.
Нагадаємо, по обіді понеділка у центрі Донецька пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна.
Згодом Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих нібито немає.
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