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З'явилися фото наслідків вибуху біля будівлі адміністрації ватажка фейкової ДНР Пушиліна
З’явилися фото наслідків вибуху біля будівлі адміністрації ватажка фейкової ДНР Пушилінаhttps://racurs.ua/ua/n187391-z-yavylysya-foto-naslidkiv-vybuhu-bilya-budivli-administraciyi-vatajka-feykovoyi-dnr-pushylina.htmlРакурс
З’явилися фото наслідків вибуху біля будівлі адміністрації ватажка фейкової ДНР Дениса Пушиліна.
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Світлини опублікувало 18 вересня агентство Reuters.
Нагадаємо, по обіді понеділка у центрі Донецька пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна.
Згодом Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих нібито немає.
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