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ГСЧС показала последствия ночной атаки дронов-камикадзе по Львову
Спасатели показали последствия ночной атаки дронов-камикадзе по Львову (ФОТО)https://racurs.ua/n187401-spasateli-pokazali-posledstviya-nochnoy-ataki-dronov-kamikadze-po-lvovu-foto.htmlРакурс
Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову.
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В обласній військовій адміністрації області повідомили, що росіяни завдали ударів по трьох промислових складах у Львові — на них досі гасять пожежі.
Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", — заявив керівник обласної адміністрації Максим Козицький.
За попередньою інформацією, у напрямку Львівщини летіли 18 дронів-камікадзе, 15 з яких вдалося збити.
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