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Ракурс
ГСЧС показала последствия ночной атаки дронов-камикадзе по Львову

Спасатели показали последствия ночной атаки дронов-камикадзе по Львову (ФОТО)

19 сен 2023, 09:28
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Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову.


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В обласній військовій адміністрації області повідомили, що росіяни завдали ударів по трьох промислових складах у Львові — на них досі гасять пожежі.

Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", — заявив керівник обласної адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, у напрямку Львівщини летіли 18 дронів-камікадзе, 15 з яких вдалося збити.

Источник: Ракурс


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