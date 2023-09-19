ДСНС показала наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову

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Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову.

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В обласній військовій адміністрації області повідомили, що росіяни завдали ударів по трьох промислових складах у Львові — на них досі гасять пожежі.

Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", — заявив керівник обласної адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, у напрямку Львівщини летіли 18 дронів-камікадзе, 15 з яких вдалося збити.