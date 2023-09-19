Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДСНС показала наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову

Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову (ФОТО)

19 вер 2023, 09:28
999

Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів-камікадзе по Львову.


.

В обласній військовій адміністрації області повідомили, що росіяни завдали ударів по трьох промислових складах у Львові — на них досі гасять пожежі.

Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", — заявив керівник обласної адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, у напрямку Львівщини летіли 18 дронів-камікадзе, 15 з яких вдалося збити.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів