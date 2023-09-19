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Танки едут! Дания передаст Украине еще 45 боевых машин
Танки едут! Дания передаст Украине еще 45 боевых машинhttps://racurs.ua/n187408-tanki-edut-daniya-peredast-ukraine-esche-45-boevyh-mashin.htmlРакурс
Данія передасть Україні ще 45 танків, заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен на «Рамштайні».
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Його слова цитує данське видання Berlingske. Ці танки є частиною пакета військової допомоги, про який Данія повідомляла раніше.
Йдеться про 30 танків Leopard 1, а також 15 модернізованих Т-72.
Нагадаємо, 19 вересня про те, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, заявив голова Пентагону під час засідання «Рамштайну».
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