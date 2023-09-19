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Ракурс
Танки едут! Дания передаст Украине еще 45 боевых машин

Танки едут! Дания передаст Украине еще 45 боевых машин

19 сен 2023, 12:15
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Данія передасть Україні ще 45 танків, заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен на «Рамштайні».


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Його слова цитує данське видання Berlingske. Ці танки є частиною пакета військової допомоги, про який Данія повідомляла раніше.

Йдеться про 30 танків Leopard 1, а також 15 модернізованих Т-72.

Нагадаємо, 19 вересня про те, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, заявив голова Пентагону під час засідання «Рамштайну».

Источник: Ракурс


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