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Ракурс
Танки їдуть! Данія передасть Україні ще 45 бойових машин

Танки їдуть! Данія передасть Україні ще 45 бойових машин

19 вер 2023, 12:15
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Данія передасть Україні ще 45 танків, заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен на «Рамштайні».


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Його слова цитує данське видання Berlingske. Ці танки є частиною пакета військової допомоги, про який Данія повідомляла раніше.

Йдеться про 30 танків Leopard 1, а також 15 модернізованих Т-72.

Нагадаємо, 19 вересня про те, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, заявив голова Пентагону під час засідання «Рамштайну».

Джерело: Ракурс


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