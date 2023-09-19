Танки їдуть! Данія передасть Україні ще 45 бойових машин

https://racurs.ua/ua/n187408-tanky-yidut-daniya-peredast-ukrayini-sche-45-boyovyh-mashyn.html

Ракурс

Данія передасть Україні ще 45 танків, заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен на «Рамштайні».

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Його слова цитує данське видання Berlingske. Ці танки є частиною пакета військової допомоги, про який Данія повідомляла раніше.

Йдеться про 30 танків Leopard 1, а також 15 модернізованих Т-72.

Нагадаємо, 19 вересня про те, що танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, заявив голова Пентагону під час засідання «Рамштайну».