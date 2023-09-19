Рашисты разыскивают массовку для «фестиваля молодежи» на ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n187418-rashisty-razyskivaut-massovku-dlya-festivalya-molodeji-na-vot-cns.htmlРакурс
Росіяни у 2024 році планують провести пропагандистський захід під назвою «міжнародний фестиваль молоді», проте не можуть знайти масовку для нього на тимчасово окупованих територіях України.
Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Міжнародність» цього фестивалю планують забезпечити залученням російських агентів впливу й маргіналів, яких вербує «россотруднічєство» по всьому світі — всього планують набрати посіпак зі 180 країн.
Все це є заходом культурного впливу, який москва буде продавати власному населенню як підтримку світу своєї нацистської політики в противагу голосуванням в ООН й міжнародній ізоляції, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях немає охочих брати в цьому участь, а центр вербування волонтерів складається із завезених росіян.
Зауважимо, що перелік учасників «фестивалю» буде оприлюднений й кожен учасник буде нести відповідальність за виправдання агресії рф й в роботі на окупанта, — наголошують у ЦНС.