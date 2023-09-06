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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області поліцаї в межах «профілактики екстремізму» перевіряють телефони студентів.
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Про це сьогодні. 6 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
В межах «профілактики» окупаційні посіпаки обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів, — вказано в повідомленні. — Звичайно, що головною увагою «правоохоронців» є саме пошук українських додатків на телефоні та доказів читання українських ЗМІ.
Зазначається, що рашисти погрожують студентам «наслідками», а також закликають здавати тих хто не лояльний до окупаційної влади.
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