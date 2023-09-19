Рашисти планують провести «фестиваль молоді» на ТОТ, фото: «Одесский курьер»

https://racurs.ua/ua/n187418-rashysty-rozshukuut-masovku-dlya-festyvalu-molodi-na-tot-cns.html

Ракурс

Росіяни у 2024 році планують провести пропагандистський захід під назвою «міжнародний фестиваль молоді», проте не можуть знайти масовку для нього на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Міжнародність» цього фестивалю планують забезпечити залученням російських агентів впливу й маргіналів, яких вербує «россотруднічєство» по всьому світі — всього планують набрати посіпак зі 180 країн.

Все це є заходом культурного впливу, який москва буде продавати власному населенню як підтримку світу своєї нацистської політики в противагу голосуванням в ООН й міжнародній ізоляції, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях немає охочих брати в цьому участь, а центр вербування волонтерів складається із завезених росіян.