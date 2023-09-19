ДБР открыло уголовное производство из-за видео со издевательствами в военкомате Самбора

Кадр из скандального видео

https://racurs.ua/n187420-dbr-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-iz-za-video-so-izdevatelstvami-v-voenkomate-sambora.html

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ДБР розпочало розслідування за фактом знущань у військкоматі Самбору на Львівщині.

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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляє прес-служба ДБР.

Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, — зазначають у ДБР.

Зазначається, що відкрите кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту, — додають у відомстві.

Служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП повідомила, що за цим інцидентом призначено службову перевірку.