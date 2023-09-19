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Ракурс
Кадр из скандального видео

ДБР открыло уголовное производство из-за видео со издевательствами в военкомате Самбора

19 сен 2023, 18:34
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ДБР розпочало розслідування за фактом знущань у військкоматі Самбору на Львівщині.


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Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляє прес-служба ДБР.

Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, — зазначають у ДБР.

Зазначається, що відкрите кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту, — додають у відомстві.

Служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП повідомила, що за цим інцидентом призначено службову перевірку.

В мережі інтернет поширюється відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з’ясовується, — вказано в повідомленні. — На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

Источник: Ракурс


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