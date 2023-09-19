Танк Leopard 1, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n187422-ukraina-otkazalas-ot-10-nemeckih-leopard-1-iz-za-ih-neudovletvoritelnogo-sostoyaniya-smi.html

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Німеччина навесні пообіцяла Україні 100 танків Leopard 1. Проте почали виникати проблеми з постачанням старих бойових танків.

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Так, Київ повідомив німецькому оборонному відомству, що нова партія з десяти танків Leopard 1 потребує значного ремонту. Про це сьогодні, 19 вересня, з посиланням на інформовані джерела повідомляє німецьке видання Spiegel.

За інформацією видання, дефекти танків, очевидно, були настільки великими, що український уряд відмовився приймати їх кілька днів тому, оскільки в Україні немає для цього ні кваліфікованих техніків, ні запасних частин.

Зазначається, що Міноборони Німеччини відправило до Польщі, де перебували танки, спеціальну групу, щоб їх проінспектувати. В результаті було виявлено, що танки «вже були так сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині, що потребували ремонту».

Крім того, запити до української армії показали, що проблема була відома — кілька бойових танків Leopard 1, які були передані Києву в липні, вже вийшли з ладу через подібні дефекти.

За інформацією видання, Міноборони Німеччини намагається вирішити проблеми з надання військової допомоги Україні якомога швидше. Зазначається, що, зокрема, виникли такі труднощі:

через обмежену кількість технічного персоналу і запасних частин можуть виникнути затримки із постачанням озброєння;

поки що недостатньо українських техніків підготовлено для проведення дрібних ремонтів на Leopard 1. Технічний персонал, який пройде навчання в Німеччині, згодом навчатиме інших техніків в Україні.

Навесні цього року уряд Німеччини оголосив, що поставить Україні 100 основних бойових танків Leopard 1A5. Ці машини були зняті з озброєння Бундесверу у 2003 році і з того часу сотні з них перебувають на зберіганні.

Джерело: Spiegel