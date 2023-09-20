ВСУ контролируют часть Казацкого острова в Херсонской области – ISW

https://racurs.ua/n187433-vsu-kontroliruut-chast-kazackogo-ostrova-v-hersonskoy-oblasti-isw.html

Ракурс

Збройні сили України 19 вересня просунулися вперед у Запорізькій області в районі Вербового та кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту та на Козацький острів.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

За інформацією ISW, військовий рф заявив, що кілька невеликих українських ДРГ висадилися на лівому березі Дніпра: на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки).

Водночас, окупаційна армія рф 19 вересня продовжувала наступ на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Нагадаємо, загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 273 тис. 980 солдатів. За добу ЗСУ знищили 520 окупантів.