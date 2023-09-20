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Столтенберг просит НАТО предоставить ВСУ больше оружия из-за войны на истощение
Столтенберг просит НАТО предоставить ВСУ больше оружия из-за войны на истощениеhttps://racurs.ua/n187435-stoltenberg-prosit-nato-predostavit-vsu-bolshe-orujiya-iz-za-voyny-na-istoschenie.htmlРакурс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на посиленні допомоги Збройним силам України. Він переконаний, що це є запорукою справедливого і тривалого миру, оскільки повномасштабна війна росії проти України є військовим конфліктом на виснаження, а контрнаступ ЗСУ довів, що «тупикова ситуація» ще не досягнута.
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Про це генсек Північноатлантичного альянсу заявив під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку, пише SkyNews.
На його думку, Києву терміново необхідні додаткові постачання засобів протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, запасні частини та технічне обслуговування систем, які вже є у ЗСУ.
Ми бачимо, що ППО щодня рятує життя в Україні, — зазначив Столтенберг.
Також генсек НАТО перелічив нещодавні успіхи українських військових у контрнаступі як доказ того, що війна не зайшла «в глухий кут», і закликав Захід продовжувати надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
Якщо ми хочемо покласти край війні, якщо ми хочемо справедливого та міцного миру, то військова підтримка України — це правильний шлях. Ми готові до тривалого шляху, — вказав генсек військово-політичного блоку.
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