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Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев до 2025 года
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев до 2025 годаhttps://racurs.ua/n187444-evrokomissiya-predlagaet-prodlit-vremennuu-zaschitu-ukraincev-do-2025-goda.htmlРакурс
Європейська комісія запропонувала країнам Європейського Союзу продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2025 року.
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Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому його варто продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, — йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.
Тепер пропозицію ЄК має схвалити Європейська рада. Чинна директива Європейського Союзу про тимчасовий захист українських біженців діє до березня 2024 року.
Нагадаємо, директиву ЄС про тимчасовий захист активували, щоб прийняти мільйони біженців з України. Термін її дії закінчується у березні наступного року.
Тим часом речник уряду Пьотр Мюллер заявив, що Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українців, які втекли від агресії РФ проти України.
Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300−500 тис. осіб.
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