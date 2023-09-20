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Звуки взрывов слышны близ Севастополя, россияне закрыли Керченский мост
Звуки взрывов слышны близ Севастополя, россияне закрыли Керченский мост (ФОТО)https://racurs.ua/n187445-zvuki-vzryvov-slyshny-bliz-sevastopolya-rossiyane-zakryli-kerchenskiy-most-foto.htmlРакурс
У Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані російські військові застосували димову завісу. Окрім цього, окупаційна влада оголосила про закриття Керченського мосту.
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«Крим.Реалії» з посиланням на місцеві Телеграм-канали пише про вибухи неподалік військового аеродрому Бельбек. Також повідомляється про роботу російського ППО в районі селища Чорноморське. Підтвердити цю інформацію за допомогою незалежних джерел неможливо.
Згодом окупанти заявили про збиття двох безпілотників у Верхнесадовому та Качі.
Нагадаємо, що ситуація з цінами на пальне в тимчасово окупованому Криму погіршується. На АЗС півострова фактично щодня оновлюються цінники. Так на деяких автозаправних станціях зникли дизельне паливо та бензин А-92.
Російська влада стверджує, що вживає заходів для стабілізації ситуації. Проте експерти зазначають, що складнощі з логістикою, за яких рф віддає пріоритет у постачанні палива для військових, призвели до того, що бензин та дизель не лише стрімко дорожчають, а й періодично зникають з продажу.
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