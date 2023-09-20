Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Звуки взрывов слышны близ Севастополя, россияне закрыли Керченский мост

Звуки взрывов слышны близ Севастополя, россияне закрыли Керченский мост (ФОТО)

20 сен 2023, 13:23
999

У Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані російські військові застосували димову завісу. Окрім цього, окупаційна влада оголосила про закриття Керченського мосту.


.

«Крим.Реалії» з посиланням на місцеві Телеграм-канали пише про вибухи неподалік військового аеродрому Бельбек. Також повідомляється про роботу російського ППО в районі селища Чорноморське. Підтвердити цю інформацію за допомогою незалежних джерел неможливо.

Згодом окупанти заявили про збиття двох безпілотників у Верхнесадовому та Качі.

Нагадаємо, що ситуація з цінами на пальне в тимчасово окупованому Криму погіршується. На АЗС півострова фактично щодня оновлюються цінники. Так на деяких автозаправних станціях зникли дизельне паливо та бензин А-92.

Російська влада стверджує, що вживає заходів для стабілізації ситуації. Проте експерти зазначають, що складнощі з логістикою, за яких рф віддає пріоритет у постачанні палива для військових, призвели до того, що бензин та дизель не лише стрімко дорожчають, а й періодично зникають з продажу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров