Звуки вибухів чути біля Севастополя, росіяни закрили Керченський міст (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n187445-zvuky-vybuhiv-chuty-bilya-sevastopolya-rosiyany-zakryly-kerchenskyy-mist-foto.html

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У Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані російські військові застосували димову завісу. Окрім цього, окупаційна влада оголосила про закриття Керченського мосту.

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«Крим.Реалії» з посиланням на місцеві Телеграм-канали пише про вибухи неподалік військового аеродрому Бельбек. Також повідомляється про роботу російського ППО в районі селища Чорноморське. Підтвердити цю інформацію за допомогою незалежних джерел неможливо.

Згодом окупанти заявили про збиття двох безпілотників у Верхнесадовому та Качі.

Нагадаємо, що ситуація з цінами на пальне в тимчасово окупованому Криму погіршується. На АЗС півострова фактично щодня оновлюються цінники. Так на деяких автозаправних станціях зникли дизельне паливо та бензин А-92.

Російська влада стверджує, що вживає заходів для стабілізації ситуації. Проте експерти зазначають, що складнощі з логістикою, за яких рф віддає пріоритет у постачанні палива для військових, призвели до того, що бензин та дизель не лише стрімко дорожчають, а й періодично зникають з продажу.