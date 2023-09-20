Взрывы в Крыму прокомментировала разведка: Идет плановая работа

https://racurs.ua/n187449-vzryvy-v-krymu-prokommentirovala-razvedka-idet-planovaya-rabota.html

Ракурс

Збройні сили України завдали удару по скупченню військової техніки армії росії в тимчасово окупованому Криму. Для атаки могли використовуватися британські ракети Storm Shadow. Удар по військових об'єктах на півострові підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Триває планова робота українських сил безпеки й оборони. Звичайно, по військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму, — вказав він.

Юсов пообіцяв, що невдовзі деталі будуть оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Нагадаємо, на території окупованого Криму 20 вересня пролунали потужні вибухи. Окупанти влаштували димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту та закрили Керченський міст. Також у соцмережах повідомили про «приліт» по військовій частині рф у Верхнесадовому, де розташований запасний командний пункт чорноморського флоту рф.