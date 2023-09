В машину шведских журналистов попал дрон на Запорожье

Тележурналісти шведського каналу TV4, які працюють в Україні, залишилися живими, після того, як в їхнє авто влучив російський дрон. Напад стався в Степногірську.

.

Про це повідомив шведський сайт TV4.

Репортер Йоган Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали. Український продюсер Олександр Павлов отримав легкі поранення, також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували знімальну групу.

Swedish TV4 team targeted by a Russian drone in Stepnohirsk, Zaporizhzhia. Reporter Johan Fredriksson & photographer Daniel Zdolsek got out of the car to film when it was hit by drone. Another deliberate attack on journalists, despite them wearing vests and helmets clearly marked… pic.twitter.com/GlKN6RtVVf