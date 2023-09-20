У машину шведських журналістів влучив дрон на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n187450-u-mashynu-shvedskyh-jurnalistiv-vluchyv-dron-na-zaporijji.html

Ракурс

Тележурналісти шведського каналу TV4, які працюють в Україні, залишилися живими, після того, як в їхнє авто влучив російський дрон. Напад стався в Степногірську.

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Про це повідомив шведський сайт TV4.

Swedish TV4 team targeted by a Russian drone in Stepnohirsk, Zaporizhzhia. Reporter Johan Fredriksson & photographer Daniel Zdolsek got out of the car to film when it was hit by drone. Another deliberate attack on journalists, despite them wearing vests and helmets clearly marked… pic.twitter.com/GlKN6RtVVf — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 19, 2023

Репортер Йоган Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали. Український продюсер Олександр Павлов отримав легкі поранення, також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували знімальну групу.

Згідно з повідомленням, удару було завдано ще напередодні вранці, 19 вересня, у Запорізькій області, коли репортери вийшли з машини.

Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було, — розповів Фредрікссон.

Репортер телеканалу TV4 Йохан Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек вийшли, щоб відзняти матеріал. Обидва мали бронежилети із написом «Press».