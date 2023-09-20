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Ракурс
У машину шведських журналістів влучив дрон на Запоріжжі

У машину шведських журналістів влучив дрон на Запоріжжі

20 вер 2023, 15:44
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Тележурналісти шведського каналу TV4, які працюють в Україні, залишилися живими, після того, як в їхнє авто влучив російський дрон. Напад стався в Степногірську.


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Про це повідомив шведський сайт TV4.

Репортер Йоган Фредрікссон і фотограф Даніель Здольсек не постраждали. Український продюсер Олександр Павлов отримав легкі поранення, також постраждали двоє українських поліцейських, які супроводжували знімальну групу.

Згідно з повідомленням, удару було завдано ще напередодні вранці, 19 вересня, у Запорізькій області, коли репортери вийшли з машини.

Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було, — розповів Фредрікссон.

Репортер телеканалу TV4 Йохан Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек вийшли, щоб відзняти матеріал. Обидва мали бронежилети із написом «Press».

Джерело: Ракурс


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