Глава Совбеза ООН поставил на место россиянина, который хотел сорвать выступление Зеленского - Давайте вы прекратите войну и он не будет выступать

https://racurs.ua/n187460-glava-sovbeza-oon-postavil-na-mesto-rossiyanina-kotoryy-hotel-sorvat-vystuplenie-zelenskogo.html

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Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН Гуттереша.

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Він аргументував це тим, що спершу повинні виступити всі учасники.

Небензя сказав головуючому засідання з Албанії:

Якщо він [Зеленський] вдарить мене молотком, ваше головування буде заплямовано.

Чинний головуючий відповів постпреду росії, що виступ Зеленського — «це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики», оскільки Зеленський і торік виступав першим.

І додав:

Давайте ви припинете війну, і пан Зеленський не виступатиме.