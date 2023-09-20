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Глава Совбеза ООН поставил на место россиянина, который хотел сорвать выступление Зеленского - Давайте вы прекратите войну и он не будет выступать

Глава Совбеза ООН поставил на место россиянина, который хотел сорвать выступление Зеленского — Давайте вы прекратите войну и он не будет выступать

20 сен 2023, 18:53
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Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН Гуттереша.


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Він аргументував це тим, що спершу повинні виступити всі учасники.

Небензя сказав головуючому засідання з Албанії:

Якщо він [Зеленський] вдарить мене молотком, ваше головування буде заплямовано.

Чинний головуючий відповів постпреду росії, що виступ Зеленського — «це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики», оскільки Зеленський і торік виступав першим.

І додав:

Давайте ви припинете війну, і пан Зеленський не виступатиме.

Почути лекцію про порушення правил від вас — вражаюча спроба. Зупиніть війну, і Зеленський не братиме слова. Це справа ваших рук, чому Зеленський бере слово першим, — сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує на Радбезі.

Источник: Ракурс


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