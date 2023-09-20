Ракурсhttps://racurs.ua/
Глава Совбеза ООН поставил на место россиянина, который хотел сорвать выступление Зеленского - Давайте вы прекратите войну и он не будет выступать
Глава Совбеза ООН поставил на место россиянина, который хотел сорвать выступление Зеленского — Давайте вы прекратите войну и он не будет выступатьhttps://racurs.ua/n187460-glava-sovbeza-oon-postavil-na-mesto-rossiyanina-kotoryy-hotel-sorvat-vystuplenie-zelenskogo.htmlРакурс
Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН Гуттереша.
.
Він аргументував це тим, що спершу повинні виступити всі учасники.
Небензя сказав головуючому засідання з Албанії:
Якщо він [Зеленський] вдарить мене молотком, ваше головування буде заплямовано.
Чинний головуючий відповів постпреду росії, що виступ Зеленського — «це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики», оскільки Зеленський і торік виступав першим.
І додав:
Давайте ви припинете війну, і пан Зеленський не виступатиме.
Почути лекцію про порушення правил від вас — вражаюча спроба. Зупиніть війну, і Зеленський не братиме слова. Це справа ваших рук, чому Зеленський бере слово першим, — сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує на Радбезі.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...