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Голова Радбезу ООН поставив на місце росіянина, який хотів зірвати виступ Зеленського - Давайте ви припините війну і він не виступатиме
Голова Радбезу ООН поставив на місце росіянина, який хотів зірвати виступ Зеленського — Давайте ви припините війну і він не виступатимеhttps://racurs.ua/ua/n187460-golova-radbezu-oon-postavyv-na-misce-rosiyanyna-yakyy-hotiv-zirvaty-vystup-zelenskogo-davayte.htmlРакурс
Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН Гуттереша.
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Він аргументував це тим, що спершу повинні виступити всі учасники.
Небензя сказав головуючому засідання з Албанії:
Якщо він [Зеленський] вдарить мене молотком, ваше головування буде заплямовано.
Чинний головуючий відповів постпреду росії, що виступ Зеленського — «це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики», оскільки Зеленський і торік виступав першим.
І додав:
Давайте ви припинете війну, і пан Зеленський не виступатиме.
Почути лекцію про порушення правил від вас — вражаюча спроба. Зупиніть війну, і Зеленський не братиме слова. Це справа ваших рук, чому Зеленський бере слово першим, — сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує на Радбезі.
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