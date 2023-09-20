Зеленский вышел из зала заседаний Совбеза ООН до выступления Лаврова

https://racurs.ua/n187467-zelenskiy-vyshel-iz-zala-zasedaniy-sovbeza-oon-do-vystupleniya-lavrova.html

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Президент України Володимир Зеленський, виступивши у середу перед Радою безпеки ООН, залишив зал до того, як там з’явився міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.

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Про це повідомляють інформаційні агенції.

Таким чином, Зеленський і Лавров не опиняться одночасно в одному залі, як очікували деякі ЗМІ.

Під час виступу Зеленського у залі були представники російської місії в ООН на чолі з Василем Небензею.

Після Зеленського в Раді безпеки виступив держсекретар США Ентоні Блінкен і звинуватив росію у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

росія щодня скоює в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, — цитує Блінкена агентство AFP.

Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН.