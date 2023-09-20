Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Зеленський вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН до виступу Лаврова

Зеленський вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН до виступу Лаврова

20 вер 2023, 21:00
999

Президент України Володимир Зеленський, виступивши у середу перед Радою безпеки ООН, залишив зал до того, як там з’явився міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.


.

Про це повідомляють інформаційні агенції.

Таким чином, Зеленський і Лавров не опиняться одночасно в одному залі, як очікували деякі ЗМІ.

Під час виступу Зеленського у залі були представники російської місії в ООН на чолі з Василем Небензею.

Після Зеленського в Раді безпеки виступив держсекретар США Ентоні Блінкен і звинуватив росію у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

росія щодня скоює в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, — цитує Блінкена агентство AFP.

Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів