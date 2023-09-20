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Зеленський вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН до виступу Лаврова
Зеленський вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН до виступу Лавроваhttps://racurs.ua/ua/n187467-zelenskyy-vyyshov-iz-zaly-zasidan-rady-bezpeky-oon-do-vystupu-lavrova.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський, виступивши у середу перед Радою безпеки ООН, залишив зал до того, як там з’явився міністр закордонних справ росії Сергій Лавров.
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Про це повідомляють інформаційні агенції.
Таким чином, Зеленський і Лавров не опиняться одночасно в одному залі, як очікували деякі ЗМІ.
Під час виступу Зеленського у залі були представники російської місії в ООН на чолі з Василем Небензею.
Після Зеленського в Раді безпеки виступив держсекретар США Ентоні Блінкен і звинуватив росію у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
росія щодня скоює в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, — цитує Блінкена агентство AFP.
Постійний представник росії в ООН Василь Небензя намагався зірвати виступ президента України Володимира Зеленського, який мав відбутись першим на сьогоднішньому Радбезі — одразу після генсекретаря ООН.
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