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В Ровно попадание в энергетический объект, в Черкассах число пострадавших возросло - ночной ракетный удар
Ночной ракетный удар — в Ровно попадание в энергетический объект, в Черкассах число травмированных возрослоhttps://racurs.ua/n187474-nochnoy-raketnyy-udar-v-rovno-popadanie-v-energeticheskiy-obekt-v-cherkassah-chislo.htmlРакурс
На Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.
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Зокрема постраждало СТО і п’ять автівок, які знаходилися на її території. Минулося без людських жертв, повідомив голова Рівненської ОВА.
У Черкасах кількість травмованих зросла до десяти, повідомили в МВС.
Рятувальна операція триває. Раніше очільник області Ігор Табурець повідомив, що уламки ракети впали на готель у центрі міста. В будівлі на той час могли перебувати 23 людини.
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