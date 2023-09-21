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Нічний ракетний удар — у Рівному влучання в енергетичний обєкт, у Черкасах кількість травмованих зросла
Нічний ракетний удар — у Рівному влучання в енергетичний об'єкт, у Черкасах кількість травмованих зрослаhttps://racurs.ua/ua/n187474-nichnyy-raketnyy-udar-u-rivnomu-vluchannya-v-energetychnyy-obiekt-u-cherkasah-kilkist.htmlРакурс
На Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.
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Зокрема постраждало СТО і п’ять автівок, які знаходилися на її території. Минулося без людських жертв, повідомив голова Рівненської ОВА.
У Черкасах кількість травмованих зросла до десяти, повідомили в МВС.
Рятувальна операція триває. Раніше очільник області Ігор Табурець повідомив, що уламки ракети впали на готель у центрі міста. В будівлі на той час могли перебувати 23 людини.
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