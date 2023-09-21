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Нічний ракетний удар — у Рівному влучання в енергетичний обєкт, у Черкасах кількість травмованих зросла

Нічний ракетний удар — у Рівному влучання в енергетичний об'єкт, у Черкасах кількість травмованих зросла

21 вер 2023, 09:11
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На Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.


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Зокрема постраждало СТО і п’ять автівок, які знаходилися на її території. Минулося без людських жертв, повідомив голова Рівненської ОВА.

У Черкасах кількість травмованих зросла до десяти, повідомили в МВС.

Рятувальна операція триває. Раніше очільник області Ігор Табурець повідомив, що уламки ракети впали на готель у центрі міста. В будівлі на той час могли перебувати 23 людини.

Джерело: Ракурс


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