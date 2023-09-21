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Ракурс
В Нагорном Карабахе ликвидирован топ-офицер Северного флота рф

В Нагорном Карабахе ликвидирован топ-офицер Северного флота рф

21 сен 2023, 13:30
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Під час обстрілу російських «миротворців» у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1 рангу Іван Ковган. Він також був заступником командувача підводних сил Північного флоту.


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Російські воєнкори пишуть, що разом із ним у машині УАЗ загинули капітан, підполковник та два полковники.

Кремль вже заявляє, що президент Азербайджану Ільхам Алієв нібито вибачився за смерть росіян і пообіцяв ретельне розслідування. Алієв у телефонній розмові з путіним буцімто перепросив за загибель російських миротворців і висловив готовність надати фінансову допомогу сім’ям загиблих.

Вчора автомобіль з російськими військовими був обстріляний. Це сталося під час повернення зі спостережного пункту в районі Джанятага.

Відомо, що під час обстрілу загинув заступник командувача підводними силами Північного флоту Іван Ковган. Він входив до складу командування миротворчого контингенту.

Ковгана відправили у Нагірний Карабах два місяці тому. Він також був заступником командувача підводними силами Північного флоту з військово-політичної роботи.

Источник: Ракурс


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