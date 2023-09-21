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У Нагірному Карабаху ліквідовано топ-офіцера Північного флоту рф
У Нагірному Карабаху ліквідовано топ-офіцера Північного флоту рфhttps://racurs.ua/ua/n187488-u-nagirnomu-karabahu-likvidovano-top-oficera-pivnichnogo-flotu-rf.htmlРакурс
Під час обстрілу російських «миротворців» у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1 рангу Іван Ковган. Він також був заступником командувача підводних сил Північного флоту.
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Російські воєнкори пишуть, що разом із ним у машині УАЗ загинули капітан, підполковник та два полковники.
Кремль вже заявляє, що президент Азербайджану Ільхам Алієв нібито вибачився за смерть росіян і пообіцяв ретельне розслідування. Алієв у телефонній розмові з путіним буцімто перепросив за загибель російських миротворців і висловив готовність надати фінансову допомогу сім’ям загиблих.
Вчора автомобіль з російськими військовими був обстріляний. Це сталося під час повернення зі спостережного пункту в районі Джанятага.
Відомо, що під час обстрілу загинув заступник командувача підводними силами Північного флоту Іван Ковган. Він входив до складу командування миротворчого контингенту.
Ковгана відправили у Нагірний Карабах два місяці тому. Він також був заступником командувача підводними силами Північного флоту з військово-політичної роботи.
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