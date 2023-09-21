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Ракурс
СБУ и ВСУ ударили по секретной базе офицеров рф в Мелитополе (ФОТО)

СБУ и ВСУ ударили по секретной базе офицеров рф в Мелитополе (ФОТО)

21 сен 2023, 15:56
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Нещодавно Служба безпеки і Збройні сили України вдарили по секретній базі окупаційної армії росії у тимчасово окупованому Мелітополі.


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Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федеров.

СБУ довідалася про штаб окупантів на моторному заводі й передали цю інформацію військовим. Внаслідок удару командувач 58-ї армії рф, яка воює на Запорізькому напрямку, і начальник штабу дістали поранення. Постраждали ще декілька десятків російських офіцерів. Близько десяти з них загинули.

Мер Мелітополя вказав, що після «бавовни» поблизу Моторного заводу, де ліквідовано кілька десятків російських офіцерів і поранений командувач 58-ї армії рф, окупанти продовжують розбирати завали. Також у Василівському районі неподалік лінії фронту було влучання по техніці та складах боєприпасів російської армії.

Источник: Ракурс


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