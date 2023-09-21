В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы

https://racurs.ua/n187504-v-okkupirovannom-sevastopole-razdautsya-moschnye-vzryvy-foto.html

Ракурс

Вибухи у Севастополі лунають ввечері 21 вересня. Про потужні звуки вибухів повідомляють місцеві мешканці тимчасово окупованого Криму в соцмережах.

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Зокрема, вибухи було чути у районах Студмістечка та бухти Омега. Окупаційна російська влада офіційно те, що відбувається, не коментувала.

Підтвердити повідомлення з незалежних джерел неможливо.