ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка

https://racurs.ua/n187505-vsu-ustanovili-ognevoy-kontrol-nad-trassoy-bahmut-gorlovka.html

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Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Тепер одну з логістичних артерій окупантів українські війська уражають з мінометів та протитанкових розрахунків, що значно ускладнює постачання армії рф на цьому напрямку.

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Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Нашим захисникам вдалося наблизитися до траси Бахмут-Горлівка завдяки деокупації населених пунктів Кліщіївка та Андріївка на Донеччині.

Зі слів Євлаша, нині окупаційна армія росії інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, оскільки вони тактично важливі для оборони Бахмута.