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Ракурс
ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка

ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка

21 вер 2023, 19:19
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Збройні сили України встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Тепер одну з логістичних артерій окупантів українські війська уражають з мінометів та протитанкових розрахунків, що значно ускладнює постачання армії рф на цьому напрямку.


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Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Нашим захисникам вдалося наблизитися до траси Бахмут-Горлівка завдяки деокупації населених пунктів Кліщіївка та Андріївка на Донеччині.

Зі слів Євлаша, нині окупаційна армія росії інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, оскільки вони тактично важливі для оборони Бахмута.

Джерело: Ракурс


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