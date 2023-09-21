Первое судно с зерном прибыло из Черноморска в Турцию — Reuters

https://racurs.ua/n187509-pervoe-sudno-s-zernom-pribylo-iz-chernomorska-v-turciu-reuters.html

Ракурс

Перше судно з українським зерном прибуло з Чорноморська до Туреччини тимчасовим гуманітарним коридором. Про це 21 вересня повідомило видання Reuters.

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Вантажне судно Resilient Africa прибуло до турецької протоки Босфор у четвер. Це перше судно, завантажене 3 тис. т зерном з України, яке зайшло в Чорне море та вийшло з нього за допомогою тимчасового коридору.

Нагадаємо, у Туреччині вважають, що альтернативні Чорноморській зерновій ініціативі шляхи вивезення зерна можуть бути ризикованими. В Анкарі раніше заявляли, що працюють з усіма сторонами для відновлення роботи «зернового коридору».