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Первое судно с зерном прибыло из Черноморска в Турцию — Reuters
Первое судно с зерном прибыло из Черноморска в Турцию — Reutershttps://racurs.ua/n187509-pervoe-sudno-s-zernom-pribylo-iz-chernomorska-v-turciu-reuters.htmlРакурс
Перше судно з українським зерном прибуло з Чорноморська до Туреччини тимчасовим гуманітарним коридором. Про це 21 вересня повідомило видання Reuters.
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Вантажне судно Resilient Africa прибуло до турецької протоки Босфор у четвер. Це перше судно, завантажене 3 тис. т зерном з України, яке зайшло в Чорне море та вийшло з нього за допомогою тимчасового коридору.
Нагадаємо, у Туреччині вважають, що альтернативні Чорноморській зерновій ініціативі шляхи вивезення зерна можуть бути ризикованими. В Анкарі раніше заявляли, що працюють з усіма сторонами для відновлення роботи «зернового коридору».
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