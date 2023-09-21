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Ракурс
В Пентагоне назвали сроки поставки танков Abrams для ВСУ

В Пентагоне назвали сроки поставки танков Abrams для ВСУ

21 сен 2023, 22:24
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Американські танки Abrams найближчим часом будуть доставлені в Україну й передані Збройним силам України. Відправлення бойових бронемашин відбувається за графіком.


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Про це заявив представник Міністерства оборони США Патрік Райдер під час брифінгу.

Ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями, — вказав представник Пентагону.

Водночас Райдер відмовився повідомити деталі щодо поставок Abrams, посилаючись на фактор безпеки. З його слів, зустріч президента Володимира Зеленського з представниками Пентагону була «теплою».

Було дуже зрозуміло, що президент Зеленський дуже цінує підтримку з боку США, — зауважив Райдер.

Нагадаємо, США обіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1. Військовослужбовці ЗСУ проходили навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині.

Источник: Ракурс


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