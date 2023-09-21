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В Пентагоне назвали сроки поставки танков Abrams для ВСУ
В Пентагоне назвали сроки поставки танков Abrams для ВСУhttps://racurs.ua/n187515-v-pentagone-nazvali-sroki-postavki-tankov-abrams-dlya-vsu.htmlРакурс
Американські танки Abrams найближчим часом будуть доставлені в Україну й передані Збройним силам України. Відправлення бойових бронемашин відбувається за графіком.
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Про це заявив представник Міністерства оборони США Патрік Райдер під час брифінгу.
Ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями, — вказав представник Пентагону.
Водночас Райдер відмовився повідомити деталі щодо поставок Abrams, посилаючись на фактор безпеки. З його слів, зустріч президента Володимира Зеленського з представниками Пентагону була «теплою».
Було дуже зрозуміло, що президент Зеленський дуже цінує підтримку з боку США, — зауважив Райдер.
Нагадаємо, США обіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1. Військовослужбовці ЗСУ проходили навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині.
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