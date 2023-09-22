Украинские силы используют бронетехнику за пределами российской трехслойной обороны на Запорожье

Аналітики вперше спостерігають, що українські сили використовують бронетехніку за межами першої лінії російської тришарової оборони на Запоріжжі.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) фіксує ознаки того, що українська бронетехніка здолала останній шар російської оборони у Запорізькій області. Він у своєму щоденному бюлетені вказав на ознаки того, що українська бронетехніка просунулась за останню з трьох російських ліній оборони у районі Роботино.

Геолоковані відео, що з’явилися в інтернеті 21 вересня, показують, що українська бронетехніка вже знаходиться на південь від останнього з трьох верств так званої «лінії Суровікіна» в Запорізькій області. На зйомці видно, що техніка вела обмежені бойові дії на захід від Вербового та за 18 км на південний схід від Орєхова — найближчого великого населеного пункту під українським контролем.

ISW вважає поки що передчасним робити висновок про те, що українська армія пробила всі оборонні лінії та змогла провести машини крізь протитанкові рови та «зуби дракона». Незрозуміло, чи утримують ЗСУ територію за цим останнім шаром укріплень. Але це вказує на те, що українці пробили в перших двох лініях достатній пролом, щоб мати можливість проводити через неї техніку, і придушили російську артилерію та протитанкові засоби в цьому місці.

Зазначимо, що чотири дні тому верифіковані BBC відео вказували лише на те, що крізь російські укріплення просочувалася українська піхота, але не бронетехніка.

Раніше газета Wall Street Journal, посилаючись на своє джерело у ЗСУ, також писала, що українські війська просунулися до Новопрокопівки.

ISW вказує, що ЗСУ повільно, але стабільно просуваються на цій ділянці з середини серпня, попри перекидання все більш елітних сил з російської сторони — крім кількох з'єднань ВДВ, з’явилися відеосвідоцтва про присутність тут 22-ї гвардійської бригади спецпризначення.

Раніше американська газета Wall Street Journal публікувала репортаж про події в районі нещодавно звільненого Україною села Роботине у Запорізькій області, де, як вважають західні експерти, знаходиться головний напрямок удару ЗСУ.

За висновками авторів публікації, українська бронетехніка змогла вперше за час контрнаступу прорватися через основну лінію оборони армії рф біля населеного пункту Вербове, розташованого неподалік Роботино.

Журналісти WSJ розповіли про ситуацію на фронті, ґрунтуючись на інтерв’ю українських військових, які діють у цьому районі.

Як пише видання, українські війська зуміли подолати протитанкові перешкоди, зокрема рови та бетонні «зуби дракона», що дозволило відправити через російські позиції бронетехніку. Про це газеті повідомив один з українських військових, слова якого підтверджуються опублікованими в інтернеті російськими відео з технікою ЗСУ, по якій завдаються артилерійські удари.