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Ракурс
Мы деоккупируем Бахмут и еще два города — Зеленский в США

Мы деоккупируем Бахмут и еще два города — Зеленский в США

22 сен 2023, 09:53
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ЗСУ деокупують Бахмут та ще два ключові міста. Про це заявив редакторам американським медіа Володимир Зеленський на зустрічі у США.


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Проте президент України відмовився назвати ці міста.

Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план, — додав Зеленський на зустрічі з американською пресою у Вашингтоні.

Нагадаємо, що на початку вересня Сили оборони відвоювали у росіян два населених пункти південніше Бахмута та осідлали одну із залізничних гілок, що ведуть з Горлівки до Бахмута. Поруч — стратегічна автодорога.

Источник: Ракурс


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