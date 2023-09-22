Мы деоккупируем Бахмут и еще два города — Зеленский в США

https://racurs.ua/n187521-my-deokkupiruem-bahmut-i-esche-dva-goroda-zelenskiy-v-ssha.html

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ЗСУ деокупують Бахмут та ще два ключові міста. Про це заявив редакторам американським медіа Володимир Зеленський на зустрічі у США.

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Проте президент України відмовився назвати ці міста.

Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план, — додав Зеленський на зустрічі з американською пресою у Вашингтоні.

Нагадаємо, що на початку вересня Сили оборони відвоювали у росіян два населених пункти південніше Бахмута та осідлали одну із залізничних гілок, що ведуть з Горлівки до Бахмута. Поруч — стратегічна автодорога.