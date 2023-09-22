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Ракурс
Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста - Зеленський у США

Ми деокупуємо Бахмут і ще два міста — Зеленський у США

22 вер 2023, 09:53
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ЗСУ деокупують Бахмут та ще два ключові міста. Про це заявив редакторам американським медіа Володимир Зеленський на зустрічі у США.


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Проте президент України відмовився назвати ці міста.

Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план, — додав Зеленський на зустрічі з американською пресою у Вашингтоні.

Нагадаємо, що на початку вересня Сили оборони відвоювали у росіян два населених пункти південніше Бахмута та осідлали одну із залізничних гілок, що ведуть з Горлівки до Бахмута. Поруч — стратегічна автодорога.

Джерело: Ракурс


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